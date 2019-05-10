Соучредителя телекомпании пытали утюгом

В Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом соучредителя местной телекомпании. Фото - Житомир.today

9 мая на улице Красных Зорь в Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом соучредителя местной телекомпании.

5 злоумышленников в масках проникли на территорию домовладения через забор, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Они силой затащили 77-летнего хозяина в дом, где находилась его 71-летняя жена, и связали супругов. Чтобы заставить отдать им деньги, грабители били мужчину ногами, а также прикладывали к телу горячий утюг.

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Пострадавший от пыток отдал им $300 тыс. и ювелирные украшения. После этого злоумышленники закрыли супругов в доме, а сами скрылись с места преступления.

Нападающих разыскивают. Ведется следствие.

В Киевской области задержали банду из 4 человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Чтобы потерпевшие не оказывали сопротивление - угрожали оружием, связывали пластиковыми хомутами, скотчем. Пытали раскаленным утюгом и избивали, чтобы узнать, где деньги и драгоценности. Угрожали убийством.