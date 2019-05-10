Соучредителя телекомпании пытали утюгом

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
1 Просмотров: 1386
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
7 Просмотров: 4259
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 963
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2511
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3276
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5625
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1899
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2070
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3303
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
97 Просмотров: 5492
Фото
Все фото
6
8
5
6
6
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
&quot;Сыночек, не надо&quot;: мужчина выбросил мать с балкона
"Сыночек, не надо": мужчина выбросил мать с балкона
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
Разоблачили подпольную оружейную и тайник с арсеналом
В аварии пострадали дети пьяного водителя
В аварии пострадали дети пьяного водителя
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Город затопили реки - люди передвигаются на лодках
Видео
Все видео
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Пьяный россиянин полез драться с украинскими пограничниками
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Задержали мужчину, который расстрелял полицейский автомобиль
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
Взрыв гранаты в Марганце: первые подробности
В черкасской колонии голодают заключенные
В черкасской колонии голодают заключенные
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
5 Просмотров: 3006
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1278
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1386
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3222
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3339
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 594
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
пятница, 10 мая 2019 13:05

Соучредителя телекомпании пытали утюгом

  Комментировать
Соучредителя телекомпании пытали утюгом
В Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом соучредителя местной телекомпании. Фото - Житомир.today

9 мая на улице Красных Зорь в Одессе неизвестные совершили разбойное нападение на дом соучредителя местной телекомпании.

5 злоумышленников в масках проникли на территорию домовладения через забор, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Они силой затащили 77-летнего хозяина в дом, где находилась его 71-летняя жена, и связали супругов. Чтобы заставить отдать им деньги, грабители били мужчину ногами, а также прикладывали к телу горячий утюг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Супругов Толмаченко истязали 2 ч

Пострадавший от пыток отдал им $300 тыс. и ювелирные украшения. После этого злоумышленники закрыли супругов в доме, а сами скрылись с места преступления.

Нападающих разыскивают. Ведется следствие.

В Киевской области задержали банду из 4 человек. Их подозревают в умышленном убийстве и ряде разбойных нападений. Чтобы потерпевшие не оказывали сопротивление - угрожали оружием, связывали пластиковыми хомутами, скотчем. Пытали раскаленным утюгом и избивали, чтобы узнать, где деньги и драгоценности. Угрожали убийством.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соучредителя телекомпании пытали утюгом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

5 лет назад арестовали Олега Сенцова

Европейская страна несколько раз в год страдает от землетрясений

Самое читаемое
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
26
 4 Просмотров: 256851
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
Юные и обнаженные: самые скандальные фотосессии знаменитостей
45
 Просмотров: 157191
Фотограф показал, как вымирают украинские села
Фотограф показал, как вымирают украинские села
11
 1 Просмотров: 29740
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
Как выглядел город, где подписали Акт о капитуляции Германии - фото
28
 Просмотров: 14284
Показали кадры предпоследней серии &quot;Игры престолов&quot;
Показали кадры предпоследней серии "Игры престолов"
10
 Просмотров: 13968
Происшествия
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
Возвращались домой с учений: в Киеве произошла смертельная авария с военными
6
 Просмотров: 270
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
Убийство супругов фермеров: стали известны жуткие подробности
 Просмотров: 5608
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом
Окрестности Нотр-Дама "нафаршированы" свинцом Просмотров: 603
Ветерана АТО ранили в День победы
Ветерана АТО ранили в День победы Просмотров: 846
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
Женщина неделю стоит под посольством, чтобы вернуть сына
 Просмотров: 1089
Больше всего комментируют
6
"Измерение этой победы - миллионы жизней" - Порошенко обратился к украинцам
4
Массовые убийства и изнасилования: жестокие преступления Второй мировой войны в фотографиях
4
Организатора пророссийской акции в Киеве задержали полицейские
4
Лидер правой венгерской партии "Йоббик" пообещал поддержать автономию Закарпатья
3
Под Павлополем погиб десантник Владимир Коваль
Голосов: 86
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua