Сотрудники столичной полиции требовали взятку

Требовали деньги за неоткрытие уголовного дела. Фото: "Ракурс"

11 мая, прокуратура Киевской обл. совместно с сотрудниками ДСБ УВБ ГУНП в Киевской области разоблачила двух работников Киево-Святошинского ОП ГУНП в Киевской области,

За не открытие уголовного производства они требовали взятку в сумме $ 2 тыс.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

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Продолжается досудебное расследование.

Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

В Киеве задержали судью Окружного административного суда города. Его разоблачили "на горячем" при получении взятки, сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.