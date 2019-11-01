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пятница, 01 ноября 2019 21:13

Сотрудники СБУ вымогали деньги

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Сотрудники СБУ вымогали деньги
В Одессе задержали спецслужащих. Фото: СБУ

В Одессе сотрудников СБУ разоблачили в вымогательстве.

Двое спецслужащего требовали более 35 тыс. грн от местной жительницы за содействие в возвращении автомобиля, изъятого сотрудниками полиции. Гарантировали невмешательство правоохранителей в ее предпринимательскую деятельность, сообщает СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали перечисления на банковскую карточку сообщника аванса в размере более 15 тыс. грн. Сейчас идут обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

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Обоим подозреваемым объявлено о подозрении.

На Закарпатье взяли под стражу без права на залог жителя Виноградова. Он требовал $ 8 тыс. несуществующего долга. В случае неуплаты - угрожал потерпевшему уголовному делу за "своих" сотрудников полиции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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