Сотрудника военизированной охраны нашли мертвым на перегоне

В Николаеве возле железнодорожного пути нашли мертвым 48-летнего сотрудника военизированной охраны. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве нашли мертвым 48-летнего сотрудника военизированной охраны.

Тело обнаружили на перегоне в районе железнодорожного моста по ул. Железнодорожной в микрорайоне Терновка, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина лег на рельсы перед поездом

"48-летний потерпевший является сотрудником военизированной охраны и находился на дежурстве. На теле обнаружили телесные повреждения. Причину смерти устанавливает судебно-медицинская экспертиза ", - сказано в сообщении.

Дело расследуют как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия.

В Барановке Житомирской области на путях нашли мертвым работника железной дороги. Мужчину под вагоном нашел машинист маневрового тепловоза. Он вызвал "скорую", но до ее приезда железнодорожник умер. Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 61-летний работник железной дороги, житель Новоград-Волынского.