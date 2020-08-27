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пятница, 28 августа 2020 00:00

Сотрудника СБУ будут судить за продажу телефонных разговоров

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Сотрудника СБУ будут судить за продажу телефонных разговоров
Фото: Судова влада

Прокуроры направили в суд обвинительный акт относительно подполковника одного из региональных органов Службы безопасности Украины.

Его обвиняют в нарушении тайны телефонных разговоров, служебном подделывании документов и получении неправомерной выгоды, сообщает Офис генпрокурора.

"Сотрудник СБУ с целью личного обогащения неоднократно нарушал тайну телефонных разговоров, которые передаются средствами связи. В частности, на основании поддельных официальных документов, с использованием служебного положения, он незаконно получал информацию о телефонных соединениях и разговоры абонентов мобильной связи, которые в дальнейшем передал посторонним лицам, получив за это 25 тыс. грн", - говорится в сообщении.

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По данному факту в отношении подполковника направлено в суд обвинительный акт.

Напомним, офицер Службы безопасности Украины собирал секретную информацию, которая является государственной тайной, и передавал ее через "курьера" - военного пенсионера - спецслужбам иностранного государства. Обоих мужчин задержали 10 августа.

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