Сотрудник службы охраны погиб под Киевом

Фото: kiev.informator.ua

4 августа в Боярке под Киевом столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes.

Водитель Chevrolet погиб. Им оказался сотрудник Государственной службы охраны, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, водитель Mercedes остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него влетел седан Chevrolet. Медики пытались спасти водителя Aveo, но тщетно.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На улице Тарасовской в ​​Киеве произошла авария. Автомобиль Renault службы госохраны съехал с дороги и врезался в дерево. В закрытом салоне находился охранник. Через несколько минут водитель скончался.