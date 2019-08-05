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понедельник, 05 августа 2019 11:26

Сотрудник службы охраны погиб под Киевом
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В Боярке под Киевом в результате столкновения двух авто погиб сотрудник Государственной службы охраны
Фото: kiev.informator.ua
В Боярке под Киевом в результате столкновения двух авто погиб сотрудник Государственной службы охраны
В Боярке под Киевом в результате столкновения двух авто погиб сотрудник Государственной службы охраны
В Боярке под Киевом в результате столкновения двух авто погиб сотрудник Государственной службы охраны
В Боярке под Киевом в результате столкновения двух авто погиб сотрудник Государственной службы охраны

4 августа в Боярке под Киевом столкнулись седан Chevrolet Aveo и внедорожник Mercedes.

Водитель Chevrolet погиб. Им оказался сотрудник Государственной службы охраны, сообщает Информатор.

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По предварительной информации, водитель Mercedes остановился на красный сигнал светофора. В этот момент в него влетел седан Chevrolet. Медики пытались спасти водителя Aveo, но тщетно.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

На улице Тарасовской в ​​Киеве произошла авария. Автомобиль Renault службы госохраны съехал с дороги и врезался в дерево. В закрытом салоне находился охранник. Через несколько минут водитель скончался.

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Дата
05
августа

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