Сотрудник полиции погиб в аварии

На Николаевщине произошла смертельная авария. Фото: Полиция

В Кривозерському районе Николаевской области погиб сотрудник полиции.

Мужчина погиб в аварии, сообщает пресс-служба полиции области.

Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Renault Logan возле пгт Кривое Озеро. За рулем ВАЗа был 27-летний сотрудник Кривоозерского отделения полиции.

У него был второй день отпуска. 34-летний водитель Renault Logan от полученных телесных повреждений скончался в больнице. Его 33-летняя жена была госпитализирована. Ей сейчас оказывается неотложная медицинская помощь.

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На месте аварии работает следственно-оперативная группа и спасатели. Прибыло руководство Кривоозерского отделения полиции и ГУНП. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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