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понедельник, 30 августа 2021 10:31

Сотрудница супермаркета наделала "возвратов" товара на восемь лет тюрьмы

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Сотрудница супермаркета наделала &quot;возвратов&quot; товара на восемь лет тюрьмы
Работницу столичного супермаркета подозревают в мошенничестве. Фото: Нацполиция

В Киеве сотрудница супермаркета неоднократно воровала деньги из кассы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

В полицию с заявлением о том, что во время аудита магазина обнаружили недостачу денег, обратился руководитель супермаркета.

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"К правонарушению причастна 38-летняя сотрудница магазина. Женщина, будучи материально ответственным лицом, неоднократно осуществляла "возврат" приобретенного товара, после чего забирала из кассы деньги. Таким образом присвоила более двух тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

В Виннице кассирша банка почти год похищала деньги с карточек пенсионеров. К руководству отделения стали поступать жалобы от клиентов, что с их карточек исчезают деньги от 500 грн до 1000 грн. При этом все пострадавшие снимали пенсии в кассе банка и их обслуживала одна кассирша.

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