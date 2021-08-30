Сотрудница супермаркета наделала "возвратов" товара на восемь лет тюрьмы

Работницу столичного супермаркета подозревают в мошенничестве. Фото: Нацполиция

В Киеве сотрудница супермаркета неоднократно воровала деньги из кассы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

В полицию с заявлением о том, что во время аудита магазина обнаружили недостачу денег, обратился руководитель супермаркета.

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"К правонарушению причастна 38-летняя сотрудница магазина. Женщина, будучи материально ответственным лицом, неоднократно осуществляла "возврат" приобретенного товара, после чего забирала из кассы деньги. Таким образом присвоила более двух тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

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