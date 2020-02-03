Соседка по палате обокрала девочку, которую поджег родной отец

Пьяный мужчина облил бензином и поджег 16-летнюю дочь. Фото: ТСН

В Черновцах обокрали 16-летнюю девочку, которую поджег собственный отец.

Украли 14 тысяч гривен, собранных волонтерами на ее лечение, сообщили в ГУ Нацполиции Черновицкой области.

Преступление совершила 19-летняя жительница Глыбоцкого района, которая ранее лежала с потерпевшей в одной палате.

Воровку разыскали и допросили. Она призналась в краже и согласилась вернуть деньги. Часть похищенных средств уже возмещена, остальную сумму злоумышленница должна вернуть позже.

За кражу девушка может получили 3 года тюрьмы.

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Напомним, в Черновцах пьяный мужчина облил бензином и поджег 16-летнюю дочь за то, что она вмешалась в его ссору с женой и вступилась за свою мать. От смерти девушку спас старший брат. Девушка сейчас в больнице с глубокими ожогами лица, шеи и левой руки.