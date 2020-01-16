Соседи жаловались на вонь: полицейские обнаружили квартиру с мертвецами

В Херсоне в квартире жилого дома нашли двух мертвых мужчин.
Погибшими оказались 61-летний владелец квартиры и 41-летний брат его жены. Вероятно, мужчины погибли в одно и то же время. Об этом сообщает местное издание 0552.ua.
Первыми тревогу забили соседи, услышав запах через общую вентиляцию. Вызванный на место ЧП родственник обратился за помощью к спасателям и полиции, поскольку на звонки и стук в дверь квартиры никто не реагировал, отмечает издание.
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Погибший пенсионер 3 недели не выходил на связь. За это время тела в квартире буквально сгнили, по данным издания "Херсон типичный".
Следов драки полиция не нашла. Пока основная версия смерти - отравление. Точную причину установят после токсикологической экспертизы.
В Черноморске в Одесской области нашли мертвыми двух мужчин. Тела обнаружили в квартире на проспекте Мира, 43. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали в подъезде трупный запах.
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