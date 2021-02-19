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пятница, 19 февраля 2021 19:57

Сообщили последние новости с фронта

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Сообщили последние новости с фронта
Рассказали о ситуации на передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от населенного пункта Зайцево враг вел огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Южного российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

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На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории и передали на уничтожение 190 взрывоопасных предметов.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.

За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку Шумел.

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