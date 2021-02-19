Сообщили последние новости с фронта

С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили режим прекращения огня.
Так, недалеко от населенного пункта Зайцево враг вел огонь из минометов 120-го калибра. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Южного российские наемники открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а у Луганского - с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.
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На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. Боевых потерь среди наших защитников нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.
Кроме того, сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 5 га территории и передали на уничтожение 190 взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими военными.
За прошедшие сутки, 18 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Вооруженные формирования РФ открывали огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия неподалеку Шумел.
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