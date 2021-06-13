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воскресенье, 13 июня 2021 10:15

Сообщили подробности гибели мужчины в поезде

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Пассажиру, который погиб в поезде №358 сообщением Рахов - Киев в ночь на 12 июня, было 28 лет.

Об этом со ссылкой на медиков сообщил в Facebook журналист Александр Рудоманов, ранее работавший на Укрзализныце.

Автор: facebook.com/sasko.laps
  Александр Рудоманов сообщил возраст погибшего пассажира
Александр Рудоманов сообщил возраст погибшего пассажира

В комментариях к сообщению горячо обсуждают условия в пассажирских вагонах железнодорожной компании.

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Один из комментаторов распространил информацию, что при падении человек ударился головой о столик.

Автор: facebook.com/sasko.laps
  Користуавчи соцсетей в комментариях к посту Рудоманова приводят слухи относительно подробностей трагедии
Користуавчи соцсетей в комментариях к посту Рудоманова приводят слухи относительно подробностей трагедии

По факту смерти пассажира открыли уголовное производство, правоохранители вместе с железнодорожниками выясняют причины трагедии.

По предварительной информации, пассажир, погибший в поезде Рахов - Киев, упал с верхней полки около трех ночи.

По словам перевозчика, эта полка была обустроена ремнями безопасности, которыми он не воспользовался. После падения мужчина сказал жене, что чувствует себя хорошо, но под утро его самочувствие ухудшилось.

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Дата
13
июня

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