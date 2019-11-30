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суббота, 30 ноября 2019 23:33

Сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

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Сообщили о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
В Киеве с железнодорожного вокзала эвакуировали людей. Фото: ТСН

В Киеве правоохранители проверяют помещения Центрального железнодорожного вокзала из-за сообщения о взрывчатке.

Людей из помещения вокзала вывели, сообщает ТСН.

Поезда курсируют по обычному графику, однако зайти на платформы можно только через подземные переходы.

"Вартови. Эспрессо" сообщают, что неизвестный "заминировал" сразу весь Киев.

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"Неизвестный позвонил на линию" 102 "и сообщил о заминировании всего города Киева", - передает издание.

Напомним, в Днепре задержали подростков, которые несколько дней подряд сообщали о заминировании школ. Из-за этих действия были эвакуированы тысячи детей и сорвано десятки уроков.

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