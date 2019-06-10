Сообщили о состоянии мальчика, которого сбил полицейский

10-летнего Артема, которого в Конотопе Сумской области на пешеходном переходе сбил полицейский, отключили от аппарата искусственного дыхания.
Врачи говорят, что состояние мальчика тяжелое, но стабильное. Температура тела в норме. У Артема повреждены голова, грудь и живот, говорится в ТСН.
Сегодня, 10 июня, в районную больницу приедет областной нейрохирург. Он должен определить, можно ли перевозить мальчика в столичный "Охматдет".
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Водителя-полицейского, который управлял служебной машиной, суд оставил за решеткой на 2 месяца. Защита просила отпустить мужчину под домашний арест, но судья принял сторону прокурора.
От комментариев подозреваемый отказался.
7 июня во центре Конотопа авто начальника полиции города сбило ребенка. За рулем был не собственник авто, которым является глава полиции города, а другой полицейский - в трезвом состоянии.
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