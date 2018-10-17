Сообщили новые детали об убийстве экс-участковым своего сына

Мужчину, который с ножом набросился на своего 9-летнего сына, зовут Дмитрий Апалькин. Ранее работал в полиции участковым. Фото - Информатор

Сообщили детали жестокого убийства 9-летнего парня в Мелитополе в Запорожской области.

Мужчину, который с ножом набросился на своего сына Максима, зовут Дмитрий Апалькин. Ему 34 года, ранее работал в полиции участковым, пишет "Наш город" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Мальчик гостил у отца дома на улице Южной, где и произошла трагедия. Он получил 5 проникающих ножевых ранений в грудь. Умер через час в городской больнице №1.

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Дмитрий Апалькин нанес себе проникающее ножевое ранение в живот. Сейчас находится в реанимации под полицейской охраной.

Бывший участковый последнее время употреблял тяжелые наркотики типа метадона и состоял на учете в психдиспансере, по информации издания.

В Мелитополе Запорожской области мужчина зарезал 9-летнего сына. Убийство произошло в ночь на 16 октября. Мальчик в момент нападения спал. На крики прибежала бабушка. Женщина пыталась оттянуть сына, при этом сама получила ножевые ранения рук.