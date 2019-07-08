Сообщили неожиданную новость о лечении женщины, которую поджег жених

Анастасию Ковалеву из Запорожья поджег с ревности жених. Фото - Instagram Анастасии Ковалевой

Анастасию Ковалеву из Запорожья, которую поджег из-за ревности жених, не смогут прооперировать в США.

Ведь госпиталь принимает только детей, сообщил Геннадий Фузайлов, хирург Бостонского ожогового центра, передает портал 061.

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"Поскольку я работаю в детском госпитале, то нет возможности привезти больного, старшего 18 лет. Я эту позицию объявлял родственникам потерпевшей. Высказал свои соболезнования по поводу этого ограничения", - сказал медик.

5 июля 22-летней Анастасии провели первую операцию. В тот же день мать женщины, Кристина Владимировна сообщила, что шансы на спасение ее дочери есть - в американском Бостоне. Там спасают тяжелых пациентов с ожогами. В частности, успешное лечение прошли 27 украинский, которым в нашей стране не давали шансов. Однако перелет на специализированном медицинском самолете будет стоить $70 тыс. Таких денег у семьи нет, поэтому обращались за помощью к неравнодушным.