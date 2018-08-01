Сообщили, кто перерезал горло военному-контрактнику

На Харьковщине задержали подозреваемых в убийстве военного 23-летнего Константина Казакова. Фото - полиция

Командир батальона Вооруженных сил Украины "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко (позывной "Филин") заявил о задержании подозреваемых в убийстве военнослужащего 23-летнего Константина Казакова. Его тело было найдено на территории воинской части в городе Лозовая Харьковской области.

"Убийцы найдены за один день и арестованы. Нелюди, которые зверски убили Константина Казакова, будут строго и справедливо наказаны", - написал Власенко в Facebook.

В комментариях он добавил, что "основной мотив убийства - водка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали пятерых подозреваемых в убийстве "Сармата"

Информацию о задержании подозреваемых подтвердил первый заместитель прокурора Харьковского гарнизона Владислав Зубко.

Убийство произошло еще в ночь на 26 июля. Задержаны двое сослуживцев погибшего. По предварительной информации, причиной убийства стала внезапная ссора.

Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения, будет настаивать на содержании под стражей.

30 июля на территории военной части в Лозовой на Харьковщине нашли тело контрактника, который проходил службу в батальоне "Донбасс Украина". Мужчина исчез еще в четверг. Тело с перерезанным горлом нашли в колодце.