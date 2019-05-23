Сообщили, кем был связанный покойник

Фото: ternopoliany.te.ua

Автор: ternopoliany.te.ua Трупом оказался екс-мер

Труп со связанными руками, который нашли утром на заброшенной территории в Вапнярке Одесской области, - это 55-летний Андрей Безбатченко.

Это экс-мэр города Тирасполь и владелец строительной компании, пишет "Украинская правда".

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Полиция проводит следственные действия.

Жительница Черновицкой области 5 месяцев держала тело мертвой матери в подвале, потому что по поручению могла получать пенсию вместо нее. В апреле односельчане начали разыскивать женщину и обратились в отделение полиции.