Сообщили, кем был связанный покойник

Труп со связанными руками, который нашли утром на заброшенной территории в Вапнярке Одесской области, - это 55-летний Андрей Безбатченко.
Это экс-мэр города Тирасполь и владелец строительной компании, пишет "Украинская правда".
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Полиция проводит следственные действия.
Жительница Черновицкой области 5 месяцев держала тело мертвой матери в подвале, потому что по поручению могла получать пенсию вместо нее. В апреле односельчане начали разыскивать женщину и обратились в отделение полиции.
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