Сообщили детали о "педофиле" на детской площадке

Мужчина, который будто бы соблазнял детей на площадке, ждал там товарища. После объяснений правоохранители его отпустили. Фото - repost.net.ua

Рассказали подробности о человеке, который будто бы без нижнего белья угощал конфетами детей на площадке в Гостомеле Киевской области.

Мужчину задержал и избил отец одной из девушек, которые играли на площадке, а потом вызвал полицию. Объяснил, что мужчина разложил на скамейке конфеты и карты и приглашал детей угощаться и играть с ним. Однако правоохранители задержанного отпустили, сообщает fakty.ua.

"40-летний киевлянин в тот день был на пляже в центре поселка. Оттуда на своем автомобиле подвозил к военному городку товарища. Пока его ждал, немного позанимался на турниках у детской площадки и присел на скамейку отдохнуть, раскладывая карты. Картами заинтересовались девочки, которые проходили мимо. А когда мужчина объяснял им, что это такое, на него набросился отец одной из девочек", - рассказал Николай Жукович с полиции Киевщины.

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Откуда появилась информация о том, что "педофил" был без нижнего белья и соблазнял детей конфетами, - неизвестно.

"Конфеты у него действительно были, но только в автомобиле. И одет он был по погоде: в футболке и приличных шортах. Поэтому его отпустили после того, как взяли объяснения у участников конфликта. Претензий своему обидчику киевлянин не предъявил и заявления на него не подавал", - добавил Николай Жукович.

На портале repost.net.ua появилась информация, что в Гостомеле под Киевом очевидцы задержали мужчину, который ходил возле детской площадки. При себе имел конфеты и карты. Внимание людей привлекло то, что мужчина был без нижнего белья. В новости было опубликовано фото задержанного с просьбой распространить.