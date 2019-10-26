Сообщила, что стал дедом: отец похитительницы младенца рассказал о ней

26-летняя Анастася Полищук похитила под Киевом 3-месячного мальчика. Фото - facebook.com/asay.berdos

26-летняя Анастася Полищук, которая похитила под Киевом 3-месячного мальчика, училась на журналиста и подрабатывала няней. Родные и друзья не могут объяснить ее поступка.



В последнее время женщина отдалилась от родителей. Не отвечала на телефонные звонки, не показывала теперешнего сожителя Александра. Тяжелее всех эту ситуацию переживает мать, рассказал отец Анастасии Александр Полищук.

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"За три дня до этого она мне сообщила, что я стал дедушкой. А потом мы узнаем, что она похитила ребенка, и видим по телевизору. Я не могу к ней плохо относиться, потому что она моя дочь. Но и оправдать ее поступок я не могу. Мама переживает сильнее меня, ведь она рожала ее", - говорит мужчина, передает "Обозреватель".

Новый сожитель женщины якобы работает на стройке. С заработков вернулся и был возле Ирпенского суда, где ее любимой выбирали меру пресечения. От комментариев отказался.

Анастасия Полищук похитила 3-месячного мальчика в поселке Коцюбинское под Киевом. Ее задержали через несколько часов. Суд избрал для нее меру пресечения - ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Женщине грозит до 5 лет тюрьмы.