Солдата-срочника убило током

Мужчина погиб на вокзале. Фото: IGotoWorld

На железнодорожном вокзале Козятина Вінницької області убило током солдата-срочника.

8 октября около 11:45 эшелон одной из воинских частей отдельной горно-штурмовой бригады ОК "Запад" ВСУ остановился на железнодорожных путях станции вокзала в Казатине. Во время проверки крепления автомобильной техники на платформах солдата 1992 года рождения ударило током, проходящим по кабельной линии, напряжением свыше 27 тыс. вольт. Он скончался на месте, сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

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"Сейчас принимается решение о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство"). Решается вопрос о передаче материалов уголовного производства для осуществления процессуального руководства в военную прокуратуру Винницкого гарнизона", - сообщили в военной прокуратуре.

Продолжаются неотложные следственные действия.

На железнодорожной станции "Одесса-Застава-1" от удара током погиб 11-летний мальчик. Инцидент произошел 22 сентября, погибший вместе с другими детьми залезли на крышу поезда, когда тот отправлялся.