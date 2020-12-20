Собрали 50 кг рогов: пограничники задержали незаконных искателей в зоне отчуждения

Нарушители собрали 30 пар рогов в Чернобыльской зоне. Фото: ДПС Житомирской области

Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции 19 декабря обнаружили двух украинцев и белоруса, которые на радиационно загрязненной территории собирали рога диких животных.

"Мужчины незаконно проникли на отселены территорию и на момент задержания успели собрать более трех десятков роговых образований копытных животных. Все они являются жителями Киевской, иностранец имеет право постоянно проживать на территории Украины", - говорится в сообщении пограничной службы. .

В отношении задержанных правоохранители составили протоколы. Также подали заявление на криминального нарушения за нарушение требований режима радиационной безопасности. Рога оленей, козлов и лосей общим весом более 50 кг изъяли.

В мае одного из правонарушителей вместе с двумя другими искателями приключений, задержали в Чернобыльской зоне. Тогда успели собрать более 150 кг рогов.

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили очередную партию кокаина в порту "Южный" из Эквадора.