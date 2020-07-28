Собиралась на свидание: 23-летняя женщина истекла кровью на сельской улице

В Семеновке Черниговской области 23-летнюю Юлию Строкину нашли в луже крови без сознания. Она умерла в больнице от кровопотери. Напавшего ищут. Фото: cheline.com.ua

В Семеновке Черниговской области похоронили 23-летнюю Юлию Строкину, которая недалеко от собственного дома истекла кровью после нападения.

Ее с ранениями без сознания нашли на улице Коммунальной 26 июля. Она умерла в больнице от кровопотери, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители назначили ряд экспертиз и изучают видео с камер видеонаблюдения", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. Нападавшему грозит до 15 лет тюрьмы.

Местные СМИ добавляют, по словам соседей, Юлия вышла на улицу, чтобы встретиться со своим парнем. Однако молодой человек нашел ее уже лежащую на дороге в большой луже крови. На месте были видны следы от протектора шин авто.

Издание "ЧеLine" уточняет, что на шее потерпевшей обнаружили рану, похожую на порез от сорванной цепочки или след от ножевого ранения.

Юлия Строкина училась в Одессе в медуниверситете. Была единственным ребенком у родителей. Местные характеризуют ее как очень искреннюю и позитивную.

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