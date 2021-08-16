Снесла столб и завалилась на тротуар: еще одна пожарная машина перевернулась по пути на вызов

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В Северодонецке Луганской области по дороге на вызов перекинулось пожарное авто. Травмировались 42-летний водитель-спасатель и 35-летняя фельдшер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на ул. Новикова 15 августа в 15:35, сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Татьяна Погукай.

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"Автомобиль ГСЧС МАЗ двигался на вызов по улице Новикова в направлении улицы Курчатова. Возле дома №13 неустановленный на данный момент автомобиль светлого цвета, который двигался в попутном направлении, совершил поворот. Из-за этого водитель специального автомобиля резко затормозил, выехал с дороги, сбил электроопору и перевернулся", - рассказала Татьяна Погукай.

Водителя госпитализировали в травматологическое отделение. Фельдшеру-спасительнице оказали помощь на месте.

Следователи открыли уголовное производство и ищут свидетелей происшествия.

16 августа около 9:00 в поселке Выгода на Ивано-Франковщине перевернулся и развалился автомобиль пожарных. Шестеро спасателей, которые ехали на пожар, травмированы. Водитель не выбрал безопасную скорость. И при объезде ремонтных работ на дороге выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом, по данным полиции.