Снегопад и ветер наделали беды на дорогах: показали, как помогают водителям

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Снегопады и штормовой ветер уже принесли неудобства для водителей в некоторых областях Украины.

На Закарпатье очищали от поваленных деревьев автодороги в с. Кибляры Ужгородского района и в с. Загорб на Великоберезнянщине. Отбуксировали 7 транспортных средств, Которые не могли самостоятельно двигаться по горным перевалам Воловецкого и Раховского районов, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В Хмельницкой области на автодороге Житомир-Черновцы возле с. Солобковцы Ярмолинецкого района чрезвычайники оказали помощь водителю грузовика Scania, который слетел в кювет. Также вытянули из грязи грузовик DAF , который съехал на полевую дорогу.

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В Винницкой области спасатели оказали помощь водителю автобуса, который, не справившись с управлением в условиях сильного снега, съехал с проезжей части дороги. В Литинском районе работники ГСЧС помогали автомобилю экстренной медицинской помощи, который застрял на грунтовой дороге.

На Киевщине из заснеженного кювета вытащили легковушку. От оказания медицинской помощи водитель отказался.

Начал работу штаб Госагентства автомобильных дорог Украины по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.