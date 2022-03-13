СНБО: Россияне хотят переодеть белорусов в свою форму – те отказываются

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Российская Федерация планирует привлечь Беларусь к войне и одеть военных РБ в свою форму.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона на украинских телеканалах.

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"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. Они сегодня имеют большое желание одеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там есть на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию.

Но мы к этому развитию событий готовы. И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов - будет такой же отпор, как россиянам с чеченцам", - сказал Данилов.

По его словам, также существует вероятность нападения с Черного моря, однако там есть кому встречать агрессора.