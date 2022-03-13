СНБО: Россияне хотят переодеть белорусов в свою форму – те отказываются

 
Ексклюзивы
1/5
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 315
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 1548
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 11161
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1584
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1359
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1782
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3474
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 8991
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7410
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 117102
Фото
Все фото
4
3
6
4
5
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
&quot;Регионал&quot; Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Авиаудары по Житомирской области: люди остались без крыш и окон
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Россияне полсотни раз обстреляли Луганскую область: есть погибшие и раненые дети
Видео
Все видео
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
"Мы в Чечню ехали, а попали в Украину. Роемся здесь по мусоркам" - перехватили разговор оккупантов
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Представителям СМИ запретили въезд в Ирпень
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Захватчики выстрелили по школе в Николаевской области - людей спасают из-под завалов
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 774
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 360
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3285
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4833
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9036
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1116
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
воскресенье, 13 марта 2022 23:11

СНБО: Россияне хотят переодеть белорусов в свою форму – те отказываются

  Комментировать
СНБО: Россияне хотят переодеть белорусов в свою форму – те отказываются
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: СНБО

Российская Федерация планирует привлечь Беларусь к войне и одеть военных РБ в свою форму.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире марафона на украинских телеканалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов

"Сегодня на территории Беларуси разрабатывается спецоперация Российской Федерации. Они сегодня имеют большое желание одеть форму РФ на белорусских военных. Часть из них отказывается воевать против нашей страны. Но сейчас ФСБ РФ и те спецслужбы, которые там есть на территории, уговаривают белорусов переодеться в российскую форму и по российским лекалам заходить на нашу территорию.

Но мы к этому развитию событий готовы. И я предупреждаю: если мы здесь будем находить белорусов - будет такой же отпор, как россиянам с чеченцам", - сказал Данилов.

По его словам, также существует вероятность нападения с Черного моря, однако там есть кому встречать агрессора.

Была информация, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может атаковать Украину 11 марта в 21:00.

Российская армия бомбила территорию Беларуси. Агрессоры атаковали белорусский поселок Копани. Есть информация, что пострадали села Верхний Теребежов и Бухлычи. Это зафиксировали украинские пограничники в Ровенской области. Это - провокация, чтобы склонить Беларусь к полномасштабной атаке на Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СНБО: Россияне хотят переодеть белорусов в свою форму – те отказываются». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 49843
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 46795
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 34364
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 27879
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 23349
Происшествия
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
Кадыров в Украине и дает указания своим бандам похищать детей - Геращенко
 Просмотров: 1917
"Военное мастерство" РФ: сбили свой беспилотник, а похвастались, что Байрактар
"Военное мастерство" РФ: сбили свой беспилотник, а похвастались, что Байрактар Просмотров: 576
Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов
Вражеская десантура хочет высадиться на Одесщине - Данилов Просмотров: 1089
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
Обстрел Яворивского полигона: показали ужасающее видео
 Просмотров: 1197
РФ использует против Украины запретное оружие: назвали виды боеприпасов
РФ использует против Украины запретное оружие: назвали виды боеприпасов Просмотров: 639
Больше всего комментируют
14
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 927
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть