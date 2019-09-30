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понедельник, 30 сентября 2019 17:45

Сначала изнасиловал, а потом вызвал полицию

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Сначала изнасиловал, а потом вызвал полицию
47-летнюю пострадавшую с ссадинами и следами изнасилования доставили в местную больницу Фото: hk.npu.gov.ua

27 сентября в полицию поступило сообщение от жителя города Изюм Харьковской области о том, что он видел, как неизвестные мужчины выбросили женщину со следами изнасилования из грузового автомобиля в лесополосу.

47-летнюю пострадавшую с ссадинами и следами изнасилования доставили в местную больницу, сообщила полиция Харьковщины.

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Полицейские установили, что к совершению преступления причастен ранее судимый 57-летний мужчина, который и сообщил о женщине в лесополосе. Полицейские обнаружили, что злоумышленник знал женщину раньше. Во время встречи она была навеселе. Мужчина предложил провести женщину домой. Завел в лес. Там изнасиловал. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Компания Tecos GmbH разработала специальные спортивные шорты для защиты женщин от сексуального насилия и изнасилования. Шорты против изнасилования изготовлены из сверхпрочного материала, его невозможно разорвать руками и трудно разрезать.

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Дата
30
сентября

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