СМИ обнародовали видео падения самолета близ Днепра

В сети появилось видео, на котором якобы зафиксировано падение самолета "Гурман" под Днепром.
Авария произошла недалеко от улицы Березинская в поселке Слобожанское.
Взлет и падение самолета попали на камеру наблюдения. Видео опубликовало издание "Страна.ua".
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1 мая в Днепропетровской области произошла авария одномоторного самолета "Груман". Самолет упал вне населенного пункта, после чего загорелся. Погибли два человека.
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