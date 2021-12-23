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четверг, 23 декабря 2021 09:19

Смертельный пожар в отеле: есть первая задержанная
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Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали
Фото: vn.npu.gov.ua
Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали
Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали
Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали
Под Винницей горел комплекс отдыха "Баттерфляй". Один человек погиб. Еще двое – пострадали

Следователи задержали 46-летнюю арендатора гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй" под Винницей, где произошел смертельный пожар.

Женщина находится в изоляторе временного содержания, ей готовят подозрение в нарушении требований пожарной безопасности, рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Олийнык.

"Все обстоятельства и причины трагедии еще устанавливают следователи", - говорит Олийнык.

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На момент возгорания в отеле было более полусотни детей, приехавших на спортивные соревнования по тхэквондо. Их еще до приезда спасателей сумел эвакуировать тренер.

В больнице остаются двое работников заведения, которые выпрыгнули из окон. Состояние 19-летней женщины стабильно тяжелое. 43-летний мужчина в крайне тяжелом состоянии, рассказал директор Винницкой городской клинической больницы скорой помощи Богдан Трохименко.

"У мужчины тяжелая политравма. У женщины есть переломы плеча, повреждение костей и раны лица. Есть еще 40 процентов ожогов тела", - сказал Богдан Трохименко.

От прогнозов врачи пока воздерживаются.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" расположен в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 02:55 на шестом этаже, где находился персонал. Огонь быстро распространился на площадь в 900 м кв. Вероятной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Чтобы спастись от огня, трое работников выпрыгнули из окон. 21-летняя женщина погибла. Еще два человека пострадали.

В 05:09 пожар удалось локализовать, в 5:26 – ликвидировать.

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23
декабря

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