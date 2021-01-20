Смертельный пожар в колледже: в деле началось движение

Колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся в Одессе 4 декабря 2019-го. В помещении было около 400 человек. Большинство успели выбежать на улицу. Некоторые прыгал из окон здания. 16 человек погибли. Фото: hromadske.ua

20 января в Киевском райсуде Одессы зачитали обвинительный акт подозреваемым в смертельном пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На скамье подсудимых - четверо. Это директор сгоревшего колледжа Любовь Кочерга, завхоз Татьяна Хомич, заведующий дневным отделением экономики и предпринимательства Ирина Таранова и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий. Их обвиняют в нарушении установленных требований пожарной безопасности. Все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными.

Также прокурор заявил гражданские иски. На 13 млн грн от государственных учреждений, находящихся в сгоревшем здании. И от других организаций, чье имущество пострадало в здании, более чем 25 млн грн.

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Суд определил порядок исследования доказательств по делу. Сначала будут допрошены потерпевшие, затем свидетели. Далее будут исследовать письменные и вещественные доказательства, а после - заслушают показания подсудимых.

Слушание по делу продолжат завтра, 21 января.

Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса загорелся утром 4 декабря 2019-го. В помещении было до 400 человек. 16 - погибли. Это студенты, преподаватели и спасатель. Еще 32 получили травмы. В деле 5 подозреваемых. Это бывший руководитель одесских спасателей и 4 работника колледжа.