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среда, 03 марта 2021 12:31

Смертельный пожар в больнице: сообщили выводы экспертизы

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Смертельный пожар в больнице: сообщили выводы экспертизы
В инфекционном отделении Черновицкой городской больницы №1 произошел пожар. Погибли 2 пациента. Фото: facebook.com/policebukovyna

Продолжается следствие по делу о смертельном пожаре в инфекционном отделении Черновицкой городской клинической больницы №1.

Уже известны результаты экспертизы тел погибших пациентов, сообщил главный судмедэксперт Черновицкой области Виктор Бачинский.

"76-летний пациент, который погиб в пожаре, умер от отравления продуктами сгорания на фоне коронавирусной инфекции. Он имел более 50 процентов поражения легких. В его крови обнаружили 29 процентов окиси углерода. Пациент был лежачий. Что касается второго, 77-летнего мужчины, он имел 70 процентов ожогов. Умер от ожогового шока", - рассказал Gazeta.ua Бачинский.

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Пожар мог устроить один из пациентов, по информации полицейских. Возгорание произошло или из-за нарушения правил пользования бытовыми приборами, или из-за неосторожного обращения с огнем. Окончательную причину устанавливают.

В палате, где произошел пожар, продолжается косметический ремонт. Работу отделения восстановят после выводов экспертов, что нет задымленности в помещении.

27 февраля в 13:15 в Черновцах по ул. Героев Майдана, 226 в палате на 2-м этаже пятиэтажного здания городской клинической больницы №1 произошло возгорание. 76-летний пациент погиб на месте. 77-летний обгорел и умер на следующий день в реанимации. Из здания эвакуировали 20 человек. Часть пациентов перевезли в другие больницы города, а часть распределили в пределах учреждения. Пожар удалось ликвидировать в течении 15 мин. Огонь уничтожил мебель и медицинское оборудование.

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Дата
03
марта

Погибли врач и 3 пациента

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