Смертельное столкновение: в аварии пострадали 10 человек

На трассе Горловка - Бахмут произошла смертельная авария. Фото: police.dn.ua

Сегодня, 27 июля, в Бахмутском районе Донецкой области в аварии погибли 3 человека, еще 7 пострадали.

ДТП произошло около 10:00 на трассе Горловка - Бахмут, сообщает пресс-служба местной полиции.

Столкнулись автомобили Renault и Opel. В результате аварии от полученных травм 3 пассажира Opel погибли. Водители автомобилей и 5 других пассажиров госпитализированы в больницу города Бахмут с травмами различной степени тяжести.

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Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

В Виннице на улице Лебединского 30-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Mitsubishi, Opel Vivaro и грузовиком MAN. В результате аварии двое травмированных в тяжелом состоянии. Их доставили в реанимационное отделение городской больницы. Водитель BMW скончался во время оказания медицинской помощи.