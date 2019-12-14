Смертельное столкновение: показали впечатляющие фото с места аварии

В Ровенской области в аварии погибли 2 человека Фото: apostrophe.ua

14 декабря в Ровенской области на трассе произошла смертельная авария.

Об этом рассказал представитель Службы спасения области Дмитрий Мельник, сообщает "Суспільне.ua".

ДТП произошло около 05:00 на дороге "Городище - Ровно -Старокостантинов". Там столкнулись машины Mercedes-Benz 210 и Mercedes-Benz Vito.

В результате инцидента пострадали люди, а один человек погиб. Водителя легковушки госпитализировали в больницу с травмами. Водителя и пассажирку второй машины тоже забрали в больницу, а еще один пассажир - погиб на месте происшествия.

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Погибших и травмированных спасателям пришлось деблокировать с помощью специнструмента.

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, ехавший в Польшу. "12 декабря около 19:00 ч на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепра в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя ", - пишет Новоград-Волынский городской совет.