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четверг, 14 мая 2020 19:42

Смертельное столкновение двух Volkswagen Passat: в ДТП подозревают третьего водителя

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Смертельное столкновение двух Volkswagen Passat: в ДТП подозревают третьего водителя
На Николаевщине столкнулись два Volkswagen Passat. Оба водителя погибли на месте происшествия. Фото: mk.dsns.gov.ua

В смертельном столкновении двух Volkswagen Passat, которое произошло вблизи с. Белоусовка на Николаевщине, подозревают водителя фургона IVECO.

25-летнего мужчину задержали. Он вроде бы ударил одну из легковушек, чем, вероятно, спровоцировал столкновение, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате столкновения транспортных средств оба водителя легковых авто 28-ми и 44-х годов погибли на месте происшествия, а 32-летний пассажир получил телесные повреждения. Водитель фургона не пострадал", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Авария произошла 14 мая, около 8 часов утра, на автодороге "Благовещенское-Николаев" вблизи с. Белоусовка Вознесенского района Николаевской области. Погибших водителей двух Volkswagen Passat и пассажира одного из авто доставали спасатели.

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