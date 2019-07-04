Смертельное селфи: мужчины выпали из окна 12 этажа

В Испании один человек погиб, а другой попал в больницу, когда делали Селфи. Фото: obozrevatel.com

Британские туристы выпали из окна 12 этажа, когда делали Селфи в Испании. Один человек сразу погиб, а другой был доставлен в больницу галикоптером в городе Аликанте.

С ними был третий отдыхающий, которого госпитализировали из приступ панической атаки, пишет obozrevatel.com.

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"На данном этапе еще слишком рано рассуждать о том, что именно произошло, а полицейское расследование все еще находится в зачаточном состоянии", - говорится в сообщении.

В Запорожской области при попытке сделать селфи на металлическом железнодорожном мосту погиб 15-летний подросток. Инцидент произошел 5 мая в городе Васильевка, сообщили в пресс-службе Приднепровской железной дороги.