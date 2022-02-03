Смертельное нападение на полицейских: по делу вынесли первый приговор

В Чернигове вынесли приговор 33-летнему Владимиру Варенку, избившему и ограбившему полицейского. Фото: t.me/h_chernihiv

33-летнего Владимира Варенко, ограбившего в Чернигове полицейского Владимира Савона, приговорили к 4 годам лишения свободы.

Мужчину признали виновным в грабеже, сопряженном с насилием. Такой приговор вынес Новозаводской суд города.

"Варенко употреблял алкогольные напитки с товарищем напротив магазина. Увидел, как потерпевший зашел в супермаркет. Последовал за ним, где дважды ударил по шее. А когда последний упал, еще дважды ударил по голове", - говорится в приговоре, передает nizhyn.in.ua.

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Когда потерпевший был без сознания, забрал барсетку с документами и деньгами в сумме 865 грн и ушел.

Свою вину мужчина признал. Также суд обязал его возместить потерпевшему 20 тыс. грн.

Трагедия произошла 2 октября 2021 года около часа ночи на ул. Независимости в Чернигове. В результате избиения полицейский 30-летний Артур Ерохин скончался на месте. Второго – Владимира Савона – госпитализировали. Оба потерпевших были в гражданской одежде и находились в отпуске. Погибшему нападавшие нанесли более 18 ударов в голову. Его товарища избили и ограбили. И он попал в больницу. Во время избиения один из нападавших похитил его мобильный телефон. Вскоре после инцидента полиция задержала шестерых молодых людей, всех взяли под стражу. Еще одно подозрение – в совершении грабежа – полиция сообщила 32-летнему черниговцу, который забрал сумку одного из потерпевших.