Смертельное наказание: за что мать забила 3-летнего сына

Под Днепром мать до смерти избила 3-летнего сына. Фото: pixabay.com

Появились подробности смертельного избиения 3-летнего мальчика матерью в селе Дачное Меживского района Днепропетровской области.

25-летняя женщина призналась, что приказала сыну смотреть за 10-месячной сестрой. Но мальчик пошел за печеньем. Поэтому она взялась воспитывать его кулаками, сообщает ТСН.

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"На теле мальчика были обнаружены многочисленные побои. Также некоторые из них, скорее всего, были нанесены ему ранее. В полицию любая информация, что в семье могут происходить какие-то правонарушения, не поступала", - рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

Женщину задержали и должны арестовать. За смертельные побои ей грозит до 10 лет заключения. В полиции считают, мать должна ответить еще и за пытки ребенка. Дочь собираются забрать из семьи. В то же время в селе Дачное семья на учете как проблемная ни находился.

В селе Дачное Меживского района Днепропетровской 25-летняя мать жестоко избила 3-летнего сына. На следующий день родители решили обратиться в больницу. Однако ребенок умер в "скорой" на дороге возле села Новопавловка. Трагедия произошла утром 28 декабря.