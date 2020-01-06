Смертельное ДТП: пьяный водитель сбил детей

В Черкасской области пьяный водитель сбил детей. Фото: Нацполиция

В Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей.

В результате наезда один ребенок погиб, еще один получил травмы и находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители открыли уголовное производство и задержали подозреваемого в совершении ДТП.

"Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время водитель, который совершил данное ДТП, задержан", - говорится в сообщении.

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На Салтовском шоссе в Харькове столкнулись автомобили Volkswagen и Daewoo Lanos. За рулем Volkswagen был пьян 34-летний мужчина, который хотел скрыться с места ДТП.