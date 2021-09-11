Смертельное ДТП на Львовщине: отец переехал собственную дочь

Сейчас мужчина задержан работниками полиции. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

За прошедшие сутки, 10 сентября, в одном из сел Яворовского района Львовской области произошло ДТП. Погибла двухлетняя девочка. Причиной смерти стал родной отец.

Об этом сообщает полиция Львовской области в Facebook.

"Водитель автомобиля "Опель", 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом на собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок умер", - указано в сообщении.

Сейчас мужчина задержан работниками полиции. Ему грозит до восьми лет тюремного заключения.

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Скутеристку, которую у села Немовичи в Ровенской области сбил на внедорожнике пьяный экс-прокурор Иван Скобух, звали Олеся Генько. Ей было 35. Она ночью возвращалась с Сарн, где работала поваром. В свое село не доехала несколько километров.