Смертельная перестрелка в Харькове: назвали основные версии

Рассматривают две основные версии смертельной перестрелки возле супермаркета "Вострог" в Харькове. Фото - hk.npu.gov.ua

Харьковские правоохранители рассматривают две основные версии перестрелки возле супермаркета "Вострог" на ул. на Клочковской.

Это заказное убийство, связанное с деятельностью жертв. А также неприязненные отношения. Об этом рассказал начальник областной полиции Валерий Сокуренко.

"Стрелок ждал жертв на парковке. Владимиру Бороху, также известному как "Тайсон", удалось подстрелить нападавшего. Однако затем пистолет "Вальтер" заклинило. Сам он получил два огнестрельных ранения в область грудной клетки с повреждением внутренних органов. От полученных травм умер в автомобле "скорой", - рассказал Виталий Сокуренко.

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Второй пострадавший Георгий Исаков по прозвищу "Жора получил ранения грудной клетки, обоих плеч и бедра, а также рваную рану виска. Мужчину доставили в Институт общей и неотложной хирургии, где ему оказали необходимую помощь.

"Исаков находится под охраной. Он в сознании и уже пользуется телефоном. Раненого пока не допрашивали, однако предполагаем, что он не стрелял", - добавил Сокуренко.

Следователи назначили ряд экспертиз, в том числе оружия, вещей, жестких дисков, изъятых у Борохова и с Toyota RAV4, на которой передвигался киллер Алексей Титов.

Во время стрельбы возле супермаркета в Харькове 25 октября убили Владимира Бороха по кличке Тайсон. Он - правая рука заместителя главы "Оплота" Георгия Исакова, известного под прозвищем Жора. Самого Исакова госпитализировали с проникающими огнестрельными ранениями. Стрелок Алексей Титов сбежал. Позже подорвался на гранате при задержании.