Смертельная перестрелка в Харькове: нашли еще один схрон с оружием

Фото: hk.npu.gov.ua

На дачном участке харьковского стрелка, который подорвался на гранате, нашли еще один схрон с оружием. Это ящик с патронами и гранатомет РПГ.

На след схрона с оружием правоохранителей вывела служебная собака, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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Для исследования всей изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

Участник перестрелки в Харькове Алексей Титов, который позже подорвался на гранате, хранил на своей даче в Русской Лозовой целый арсенал оружия. Там изъяли более 50 гранат, огнемет "Шмель" российского производства, гранатометные выстрелы ВОГ-25, подствольные гранатометы, реактивные противотанковые гранаты, американская винтовка AR-15 с оптическим прицелом и глушителем, ручной пулемет Калашникова, несколько автоматов Калашникова, тротиловые шашки и различные боеприпасы.