Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения

Водителя грузовика взяли под стражу на два месяца. Фото: Нацполиция

Суд избрал меру пресечения водителю грузовика, который протаранил пассажирский автобус на Житомирщине.

55-летнего Анатолия Гаевского взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"24 сентября по ходатайству следователей полиции и согласованию с прокуратурой области Королевским районным судом г. Житомира подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Мужчине объявлено подозрение по ч. 3 статьи о "Нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Водителю грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Смертельная авария на Житомирщине произошло вечером 22 сентября. В результате столкновения автоцистерны и автобуса погибли 9 человек, их сегодня похоронили. Еще 10 человек - травмированы. За рулем грузовика находился 55-летний Анатолий Гаевский. По его словам, авария произошла за одну секунду. Избежать столкновения не было возможности. О том, что произошло - сожалеет и раскаивается.