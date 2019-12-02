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понедельник, 02 декабря 2019 15:34

Смертельная авария на трассе: водитель уснул за рулем

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Смертельная авария на трассе: водитель уснул за рулем
 На Житомирщине в ДТП погиб водитель из Волыни. Предварительно - заснул за рулем. Фото - npu.gov.ua

1 декабря на 202 км автодороги Киев-Ковель произошла смертельная авария.

38-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением, влетел в отбойник в съехал в кювет. Сам погиб. Его 41-летний пассажир - в больнице, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Житомирской области.

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"Погибший водитель - житель Волынской области. По предварительным выводам, он заснул за рулем. Пассажир транспортного средства, житель Волыни, получил телесные повреждения и был доставлен в Олевскую райбольницу", - сказано в сообщении.

Продолжается выяснение причин и обстоятельств аварии. Следователи открыли уголовное производство.

В Черновицкой области легковушка загорелась посреди дороги после того, как столкнулся с микроавтобусом. В горящей машине погибли 3 человека. Среди них ребенок.

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Дата
02
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