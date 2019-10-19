Смертельная авария на трассе Киев-Чоп: первые подробности

На Львовщине столкнулись 2 иномарки. Одна женщина погибла, еще 4 человека получили травмы. Фото - golos.ua

19 октября октября около 2.00 в на трассе Киев-Чоп в Пустомытовском районе на Львовщине произошла смертельная авария. Там столкнулись Renault Laguna и Volkswagen Passat.

Погибла 47-летняя женщина, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем Renault Laguna был 20-летний житель Перемышлянского района. Двое его пассажиров 21 и 20 лет получили травмы. Volkswagen управлял 50-летний житель Ивано-Франковской области. На месте происшествия скончалась пассажирка последнего, 47-летняя жительница Ивано-Франковской области. Телесные повреждения также получили оба водителя", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Открыто уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет за решеткой.

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