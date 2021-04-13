Смерть младенца в социальном центре: сообщили первые результаты вскрытия

В Днепре в социальном центре обнаружили тело месячного ребенка в гематомах. Фото: dp.informator.ua

1,5-месячная девочка, которая внезапно умерла в социальном центре матери и ребенка в Днепре, имела пневмонию.

Такие первые результаты вскрытия сообщили эксперты. Но утверждать, что это заболевание стало причиной смерти, пока рано. Проводятся дополнительные экспертизы. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации областной полиции Анна Старчевская.

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"Тело ребенка находится в руках судмедэкспертов. С матерью девочки проводятся следственные мероприятия", - рассказала Старчевская, передает dnepr.express.

Также стало известно, что у женщины есть еще трое детей 2000, 2010 и 2019 г.р. Ювенальная превенция характеризует семью негативно; женщина неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Так, 11 апреля, на нее был составлен один из многочисленных админпротоколов, выписанных ранее, за невыполнение родительских обязанностей.

Следствие продолжается. Открыты уголовные производства.

Тело ребенка нашли 13 апреля примерно в 05:30 в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра. Было покрыто гематомами. По информации местных СМИ, 41-летняя мать девочки в тот момент была пьяна.