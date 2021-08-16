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понедельник, 16 августа 2021 08:02

Смерть мэра Кривого Рога попала на видео - СМИ

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Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов очистил историю переписки в мессенджерах.

Последний раз в сети в Telegram и WhatsApp появлялся в 5:53 накануне смерти, сообщает Telegram-канал "Черти Кривого Рога".

Автор: Telegram-канал "Черти Кривого Рога"
  Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов очистил историю переписки в мессенджерах
Незадолго до смерти мэр Кривого Рога Константин Павлов очистил историю переписки в мессенджерах

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Также якобы момент смерти мэра Кривого Рога зафиксировала камера наблюдения. На видео видно, как Павлов, прежде чем выстрелить, с кем-то переписывался в телефоне, пишет Telegram канал "Политика Страны" со ссылкой на источники в полиции.

"Сняли видео с камер наблюдения, где четко видно, как погибший мэр ходит по дому с ружьем, приставляет себе его к сердцу, примеряясь, отставляя, и снова примеряясь. Затем на видео видно, как Павлов вставил в ружье один патрон. Много курит. С кем-то переписывается по телефону. Затем выстрелил. Попятился к выходу, упал ", - написали журналисты.

Уточняется, якобы есть даже видео, как Павлов "вываливается из входной двери". На курке отпечаток его пальца. А на руках - пороховые газы.

15 августа около 16:00 на пороге собственного особняка в селе Свободное нашли мертвым мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело обнаружили на веранде. Лежал на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Верхняя часть туловища на улице, нижняя - в доме. Слева - оружие и одна гильза. Дело расследуют как умышленное убийство.

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Дата
16
августа

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