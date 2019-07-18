Смерть майора при задержании: полицейские показали видео

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 288
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 1989
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 639
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 981
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 729
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Видео
Все видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1818
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2619
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 90
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 18:10

Смерть майора при задержании: полицейские показали видео

  Комментировать
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
В Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке. Фото - cbn.com.ua

Полицейские показали некоторые кадры видео задержания Александра Собченко с Кропивницкого. Он - майор милиции в отставке. Умер "на руках" полицейских.

Видео длится 8 мин. На нем есть моменты, где видно, что мужчина ведет себя агрессивно. Он кому-то звонит. Позже полицейские силой пытаются его скрутить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина умер во время задержания

Всего следствие будет изучать часовую съемку с нагрудных видеокамер полицейских.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля, около 22:30 на ул. Садовой. Патрульные задержали водителя ВАЗа с признаками алкогольного опьянения и без документов на право управления транспортным средством. Между правоохранителями и мужчиной возник конфликт, после чего нарушитель потерял сознание, а затем умер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Смерть майора при задержании: полицейские показали видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 191106
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 25858
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16065
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 12915
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин
Денисова сказала, кого помилуют Зеленский и Путин Просмотров: 12724
Происшествия
Появились подробности: русские держали в трудовом рабстве 40 человек
Появились подробности: русские держали в трудовом рабстве 40 человек Просмотров: 414
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому Просмотров: 351
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 12906
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему Просмотров: 1773
17 ранений: школьника оштрафовали на 100 тыс. грн
17 ранений: школьника оштрафовали на 100 тыс. грн Просмотров: 405
Больше всего комментируют
8
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 123
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua