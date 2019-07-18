Смерть майора при задержании: полицейские показали видео

В Кропивницком при задержании умер майор милиции в отставке. Фото - cbn.com.ua

Полицейские показали некоторые кадры видео задержания Александра Собченко с Кропивницкого. Он - майор милиции в отставке. Умер "на руках" полицейских.

Видео длится 8 мин. На нем есть моменты, где видно, что мужчина ведет себя агрессивно. Он кому-то звонит. Позже полицейские силой пытаются его скрутить.

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Всего следствие будет изучать часовую съемку с нагрудных видеокамер полицейских.

Инцидент произошел во вторник, 16 июля, около 22:30 на ул. Садовой. Патрульные задержали водителя ВАЗа с признаками алкогольного опьянения и без документов на право управления транспортным средством. Между правоохранителями и мужчиной возник конфликт, после чего нарушитель потерял сознание, а затем умер.