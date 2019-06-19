Следователи рассматривают 3 версии смерти Тымчука, коллеги склоняются к убийству

Автор: facebook.com/dmitry.tymchuk Дмитрий Тымчук 15 лет работал в различных структурах Нацгвардии и Минобороны

Следователи рассматривают три версии гибели народного депутата и координатора группы "Информационный сопротивление" Дмитрия Тымчука.

Об этом сообщил представитель МВД Артем Шевченко, пишет "Громадське".

"Это одно из трех: либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием", - ответил Шевченко на вопрос о версии смерти депутата.

Коллеги Тымчука по парламенту не верят в случайность. Заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук обратил внимание, что погибший активно освещал роль российских войск в агрессии против Украины.

"Это дает основания полагать, что мы будем иметь версию замаскированного под самоубийство убийства... Дмитрий - профессиональный военный и с оружием провел больше половины жизни. Есть определенные вещи, которые вырабатываются до автоматизма... Просто не верю, что офицер с многолетним опытом погиб вследствие небрежного отношения к персональному оружию. Такого не может быть", - сказал Тетерук.

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В Киеве в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета.