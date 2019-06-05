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среда, 05 июня 2019 14:28

Скорая забрала бабушку: в Переяслав-Хмельницком хоронят убитого мальчика
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На дворе вокруг дома стоит полная тишина
Фото: bbc.com
На дворе вокруг дома стоит полная тишина
На дворе вокруг дома стоит полная тишина
На дворе вокруг дома стоит полная тишина

Сегодня в Переяславе-Хмельницком хоронят 5-летнего Кирилла Тлявова, что умер в понедельник в больнице в Киеве.

Мальчика отпевают. На дворе вокруг дома стоит полная тишина, рассказывает BBC News Украина.

Автор: bbc.com
  На дворе вокруг дома стоит полная тишина
На дворе вокруг дома стоит полная тишина

Еще с начала церемонии скорая помощь забрала бабушку Кирилла. Отец мальчика также на грани потери сознания.

Автор: bbc.com
  На дворе вокруг дома стоит полная тишина
На дворе вокруг дома стоит полная тишина

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Расходы на похороны ребенка взяло на себя Министерство внутренних дел Украины.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области 2 полицейский - Иван Приходько и Владимир Петровец - "пристреливали" ружье, одна пуля попала во двор, где играл 5-летний мальчик Кирилл Тлявов. Ребенка доставили с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутримозговой гематомой и переломом височной кости в реанимационное отделение Переяслав-Хмельницкой центральной больницы. В понедельник, 3 июня, ребенок умер.

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Дата
05
июня

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Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
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