"Скорая" с пациентом попала в ужасное ДТП

В центре Киева машина скорой помощи перевернулась вместе с медиками и пациентом.

ДТП произошло на пересечении улиц Жилянской и Антоновича, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"Скорая" с сиреной везла пациента в больницу. Когда проезжала перекресток на красный свет, в нее влетел автомобиль Ford. От удара карету отбросило в сторону.

В "скорую" врезалась легковушка

На место аварии прибыла вторая "скорая", которая увезла пациента в больницу. У водителя спецмашины незначительные ссадины. Водитель легковушки отделался испугом.

"Скорая" перевернулась от удара с легковушкой

На место ДТП прибыли патрульные и еще 6 машин "скорой помощи". Информации о других пострадавших нет.

Ранее в Киеве возле ТРЦ "Космополит" столкнулись легковушка Peugeot и автомобиль скорой медицинской помощи, экстренно доставлял ребенка в больницу.